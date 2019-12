Angela Merkel broni polskiego stanowiska

Na zakończenie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli kanclerz Niemiec Angela Merkela wyraziła zrozumienie dla stanowiska Polski w sprawie celów klimatycznych w UE. Polska ma najtrudniejszą sytuację wyjściową – uważa szefowa niemieckiego rządu.

– Jest to dokument bardzo groźny dla Polski. To jest próba wyeliminowania tańszych sposobów produkowania energii z węgla, by narzucić droższe...