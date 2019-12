Choinki z gniazdami modliszek. Władze wydały ostrzeżenie

Na choinkach w amerykańskim stanie Ohio pojawiły się gniazda z modliszkami. Władze wydały ostrzeżenie, aby pod żadnym pozorem drzewek nie zabierać do domu. W cieple owady wylęgną się i umrą z głodu.

Na niektórych choinkach znajduje się brązowa masa zawierająca gniazda z setkami jaj modliszek. W jednym gnieździe może być około 100-200 jaj. Urzędnicy sugerują przycięcie gałęzi z gniazdem i umieszczenie jej w ogrodzie. Pod internetowym postem jest wiele komentarzy od osób, które już widziały gniazda podobne do kul, ale nie były świadome, z czym mają do czynienia.



„Jeśli będą pozostawione w cieple, to modliszki wylęgną się i umrą z głodu” – napisał jeden z internautów.



Urzędnicy z hrabstwa Erie w stanie Ohio wydali 11 grudnia 2019 roku specjalne ostrzeżenie w tej sprawie.





