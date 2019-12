Islandczycy utknęli w domach bez prądu. Śnieg sparaliżował wyspę

Mieszkańcy północnej części Islandii mierzą się z przerwami w dostawie energii elektrycznej i ogrzewania. Do takich sytuacji – zarówno w gospodarstwach, jak i w miastach – dochodzi już od wtorku. Słupy linii elektroenergetycznych zostały zerwane w wyniku burzy. Lód pokrył linie przesyłowe energii, a śnieg zablokował drogi w północnej Islandii.

Dostawa prądu została przerwana m.in. do miast – Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík, czy Hvammstangi – położonych na północy wyspy. Ich mieszkańcy nie mogli korzystać z telefonu czy słuchać radia – zaznaczyła islandzka telewizja. Ulice pokryte dużymi ilościami śniegu nadal są nieprzejezdne. Wioski pozostają więc odizolowane.



Wiele islandzkich gospodarstw korzysta z wysokorozwiniętej technologii, więc brak elektryczności ma wpływ na codzienną pracę Islandczyków.



Służby przyszły na ratunek, zapewniając rezerwowe generatory energii elektrycznej. Do portowego miasta Dalvík funkcjonariusze przypłynęli statkiem, przy pomocy którego dostarczono energię wszystkim mieszkańcom.



Prąd przywrócono już w miastach Siglufjörður i Ólafsfjörður. Pracownicy islandzkiego operatora dystrybucyjnego energii elektrycznej cały czas usiłują przywrócić prąd wszystkim mieszkańcom wyspy.

