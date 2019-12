Komisja Kongresu przegłosowała impeachment Trumpa

Komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA przegłosowała w piątek dwa artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu nad zarzutami sformułowanymi przez komisję głosować będzie cała Izba Reprezentantów.

W pośpiechu, by doprowadzić do impeachmentu Donalda Trumpa, Kongres łamie konstytucyjne normy, pozwalając, by skarga jednego sygnalisty de facto...