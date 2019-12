Tysiące gigantycznych robaków na plaży. Sztorm odkrył ich kryjówki

Tysiące gigantycznych robaków odnaleziono na jednej z plaż w pobliżu San Francisco. Pojawiły się one zaraz po sztormie, który nawiedził wybrzeże północnej Kalifornii. Ich właściwa nazwa to Urechis unicinctus.

Nieproszony gość w hotelu sejmowym W hotelu sejmowym pojawił nieproszony gość. W jednej z klatek schodowych pracownicy hotelu znaleźli nietoperza. Na miejsce wezwano Eko Patrol... zobacz więcej

To gatunek morskiego robaka. Zazwyczaj jego ciało ma od 10 do 30 cm i lekko brązowawy kolor. Mają bardzo nietypowy, podłużny kształt. Zwykle zakopują się głęboko w piasku, ale ostatnie burze zmiotły klika warstw z plaży, odsłaniając ich kryjówki. Robaki są pożywieniem dla mew, wydr czy większych stworzeń morskich. Ludzie też chętnie je jedzą, wykazując się niemałym okrucieństwem .



Najczęściej robaka przyrządza się, gdy jest jeszcze żywy. Trzeba go wycisnąć, a następnie pokroić w krążki. W smaku jest podobny do małży. Najczęściej spożywa się go w Korei Południowej. Tam nosi nazwę ˜˜„gaebul”. Do stworzenia dodawana jest pasta chili lub sos octowy.

#wieszwiecej Polub nas