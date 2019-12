Premier o projekcie PiS: Dąży do zaprowadzenia porządku prawnego

Proponowane przez PiS zmiany ws. sądownictwa dążą do zaprowadzenia porządku prawnego w tym systemie – uważa premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że spodziewa się, iż za parę tygodni zapanuje w tej sprawie „konstruktywny spokój”.

W czwartek wieczorem posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Zakłada on m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym.



Odpowiadając na pytania na konferencji prasowej w Brukseli premier stwierdził, że proponowana przez PiS „ustawa ma prowadzić do tego, by zaprowadzić pewny porządek prawny w tym systemie”.



– Byłbym gorącym zwolennikiem tego, żeby włączyć kilka artykułów z ustawy - chyba o ustroju wymiaru sprawiedliwości - francuskiej. Francja jest bardzo demokratycznym krajem, fajnym krajem (...) dlatego polecę uwadze legislatorów, sam jestem posłem teraz, żeby pewne zapisy tej ustawy francuskiej włączyć do naszej ustawy, o ile ich tam nie ma – dodał Mateusz Morawiecki.



Premier zaznaczył, że wie, że „w domenie publicznej dyskusja na ten temat już się przetoczyła”. – Myślę, że to dodatkowo da do myślenia środowisku sędziowskiemu i za parę tygodni zapanuje spokój tutaj, ale taki konstruktywny, gdzie obie strony zrozumieją, że lepiej jest nie kwestionować wyroków sądów, które zostały wydane przez sędziów powołanych przez nową KRS – powiedział Morawiecki.

źródło: pap

Zaapelował, by „nie prowadzić do sytuacji zmierzającej w kierunku chaosu w systemie prawnym”. – Bo podważanie wyroków wydawanych przez sędziów powołanych przez nową KRS, powołaną w sposób absolutnie zgodny z prawem, w zgodzie z polską konstytucją jest prostą drogą do chaosu prawnego – powiedział premier. Podkreślił, że „szacunek do pewnej ciągłości instytucjonalnej” spowodował, że on sam i rząd PiS szanują wcześniej powołanych sędziów.