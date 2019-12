Mocne słowa o projekcie PiS. „Dyktatura sędziów musi zostać zakończona”

– Stalinizm, polexit, ustawa represyjna – tak opozycja i związane z nią media nazywają projekt Prawa i Sprawiedliwości, który przewiduje m.in. kary dla sędziów kwestionujących uprawnienia innych przedstawicieli tego zawodu, KRS i prezydenta. Do krytyki opozycji odniósł się wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. – Reforma sądownictwa musi być dokończona. Będziemy robić wszystko, żeby sędziowie w Polsce nie mieli prawa pouczać innych sędziów, czy mają prawo pracować, czy nie. Dyktatura sędziów musi zostać zakończona w tej materii – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS-u.

– W ostatnim czasie niektórzy sędziowie przekraczają swoje uprawnienia. Decydują czy inny sędzia, ich kolega po fachu jest sędzią, czy nie jest sędzią. Przypominam sędziom, że tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo mianować sędziów – dodał Andruszkiewicz.



Posłowie PiS-u proponują, żeby przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogły być sprawy polityczne, a w szczególności zakazane mają być uchwały wyrażające wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie mają odpowiadać dyscyplinarnie (usunięcie z urzędu, przeniesienie lub kara pieniężna) za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego, skuteczność powołania innych sędziów czy działania o charakterze politycznym.



Art. 178 ust 3. konstytucji jest jednoznaczny: „Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Czy krytyka innych sędziów, KRS czy prezydenta nie jest mieszaniem się do polityki? – Sędzia jest też obywatelem i sędzia również umie czytać konstytucję. Jeżeli tej konstytucji nie umie czytać prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, to musi w tej roli zastąpić ją sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego czy też Najwyższego – stwierdził poseł KO Michał Szczerba.



Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek nie dostrzega działań politycznych w tym, że część sędziów bierze udział w opozycyjnych protestach. – Mają prawo bronić wolności i praw obywatelskich. Mamy sytuację kryzysową i wyjątkową. Od sędziów oczekuje się, żeby stali po jasnej stronie mocy. Nie nazwałbym zaangażowaniem politycznym tych sędziów, którzy dzisiaj bronią konstytucji i praworządności, ponieważ jest to sytuacja, która nie jest polityczna, tylko społeczna – mówił.



Część parlamentarzystów o poszczególnych elementach projektu PiS nie zamierza rozmawiać. – Chce mnie pan pytać o całą propozycję karygodnej ustawy, którą proponuje PiS, czy wyjmować poszczególne zdania z tego projektu? Możemy porozmawiać o całej ustawie, która jest skandaliczna – stwierdził poseł KO Marcin Kierwiński.



– Jeżeli jakikolwiek polityk chce wprowadzać ustawy, w którym zabiera się możliwość sędziom do tego, aby sądzili zgodnie z własną niezależnością sędziowską i niezawisłością, to mamy do czynienia ze stalinizmem – dodał.

Do słów parlamentarzysty KO odniósł się poseł Marek Suski z PiS. – Myślę, że poseł Kierwiński może mieć jakąś wiedzę, być może z domu, na temat minionej epoki. Może się na tym bardzo dobrze zna – ironizował.



Polityk Zjednoczonej Prawicy przekonywał, że nowe przepisy są potrzebne. – W imię obrony konstytucji część sędziów popełnia różne działania, które łamią konstytucję. Ta bardzo agresywna grupa daje zły przykład. Konstytucja pozwala nam na wprowadzanie ustaw, które będą sankcjonować łamanie zasad konstytucyjnych. W tym kierunku zmierzamy. Chcemy, żeby był porządek, żeby sędziowie służyli społeczeństwu, a nie prowadzili wojnę polityczną – stwierdził Suski.



– Sędzia z natury ma być apolityczny, nie angażować się w bieżące spory polityczne. Widzimy, że jest grupa sędziów, która zaangażowała się w taką działalność. Mamy do czynienia z sojuszem części środowisk prawniczych z opozycją, która próbuje przez umiędzynarodowienie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce szkodzić Polsce na arenie międzynarodowej – mówił z kolei senator PiS Jan Maria Jackowski.