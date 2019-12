Seans filmowy na procesie byłych szefów PZPS

W procesie siatkarskich działaczy – Mirosława Przedpełskiego i Artura Popki oraz szefa firmy ochroniarskiej Cezarego Plenclera, toczącym się przed sądem rejonowym w Warszawie – przewodniczący zarządził odtworzenie materiałów operacyjnych wideo nagranych przez CBA. Wszyscy oskarżeni od początku utrzymują, że są niewinni i nie przyjęli łapówek.

Wobec nieobecności świadków, przewodniczący składu orzekającego zdecydował się na odtworzenie materiałów wideo, nagranych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Są one od początku postępowania dowodami w sprawie i są jawne.



Przedstawione zostały nagrania z dwóch dni. Pierwsze wykonano 16 października 2014 roku w godzinach od 10 do 15. Ich głównym bohaterem jest Plencler. Nagrano m.in. jak je obiad z Popką w restauracji.



Drugi materiał był nagrywany 13 listopada 2014 roku, w dniu, gdy – jak ustaliła prokuratura – doszło do przestępstwa. Zarejestrowany został obraz z kilku kamer zainstalowanych na stacji benzynowej i parkingu. Na razie ujawniono tylko nagranie z jednej z nich, kolejne będą odtwarzane na posiedzeniu 8 stycznia 2020.

Afera z udziałem działaczy Przedpełskiego i Popki wybuchła w listopadzie 2014 roku. Do siedziby PZPS wkroczyło CBA. Zatrzymano obu działaczy z zarzutami korupcyjnymi., spędzili oni kilka miesięcy w areszcie, początkowo zrezygnowali ze wszystkich funkcji w krajowej federacji.



W lipcu 2016 roku obaj wrócili do gry. Przedpełski został członkiem wydziału ds. kontaktów międzynarodowych, a Popko dostał się do wydziału strategii PZPS oraz wszedł w skład kapituły nowo powołanego Klubu Wybitnego Reprezentanta. Drugi z działaczy wrócił też na stanowisko szefa Polskiej Ligi Siatkówki (PLS).



Wszyscy oskarżeni od początku podtrzymują, że są niewinni i nie przyjęli łapówek.



Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 8 stycznia 2020 roku.