Rzeka śmieci w RPA. Plastikowe odpady na plażach w Durbanie

Plaże Durbanu, największego portu w Republice Południowej Afryki, pokryły plastikowe śmieci. Naniosła je rzeka, której wody wezbrały w czwartek po silnych deszczach. Ulewa wywołała gwałtowne powodzie i przerwy w dostawie prądu. Miasto słynie z pięknych plaż i wybrzeża sprzyjającego sportom, takim jak surfing i windsurfing. Z tego powodu w grudniu, w środku lata na południowej półkuli, przyjeżdżają w te okolice rzesze turystów.

Plastikowe butelki i inne śmieci spływały po rzece Mngeni w RPA, po tym jak woda zabrała je z brzegów. Tworzywa sztuczne leżały zgromadzone wzdłuż rzeki na dużym obszarze. Odpady dotarły nad plażę w Durbanie.



Miasto słynie m.in. z dobrych warunków do uprawiania windsurfingu. To także główny port morski w Republice Południowej Afryki oraz ośrodek przemysłowy i handlowy.



James Nxumalo, burmistrz gminy Ethekwini, obejmującej obszar Durbanu określa, że jest to „wyróżniające się afrykańskie miasto skupione na miejskich inwestycjach, na wzroście gospodarki i na tworzeniu lepszej jakości życia”. We wstępie do miejskiej publikacji „Durban: Raj i jego Ludność” zaznaczył też, że niedawno zrealizowano tam wiele różnych projektów inwestycyjnych.



Ponadto, w Durbanie kwitnie turystyka. Obecnie trwa tam sezon letni. Jednak mieszkańców i urlopowiczów zaskoczyła fala plastikowych śmieci unoszących się na powierzchni rzeki Mngeni przepływającej przez prowincję KwaZulu-Natal. Jej ujście znajduje się właśnie w naturalnym porcie tego miasta.

Jak zaznaczono w publikacji o Durbanie, trwają tam starania o to, aby miasto „stało się najważniejszym afrykańskim ośrodkiem sportu i rozrywki”. Wybudowano tam już dwa znaczące centra sportowe – Kings Park Stadium do rugby i stadion piłkarski Moses Mabhida Stadium.

Do miasta, cieszącego się turystyczną sławą, dopłynęły fale śmieci. Jeden z okolicznych mieszkańców – po 4 dniach intensywnych opadów – zaznaczył, że plastikowe odpady nagromadziły się tuż przed plażą w Durbanie.Internauci czują się zszokowani, w jakim stanie znajduje się plaża i całe miasto. Komentują, że to „obrzydliwe odpady” oraz „plastikowe wysypisko śmieci”.

