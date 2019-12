„ABC”: Ekologiczna podróż Grety przez Atlantyk to mistyfikacja

Hiszpański dziennik „ABC” informuje, że historia o podróży ekolożki Grety Thunberg na szczyt COP25 mogła być mistyfikacją. Gazeta uważa, iż organizatorzy 21-dniowego rejsu przez Atlantyk zataili fakt, że katamaran, którym podróżowała aktywistka, był napędzany paliwem.

W ostatnim dniu trwającego w Madrycie szczytu klimatycznego COP25, dziennik wskazuje, że silne przeciwne wiatry o tej porze roku powodują, że pokonanie Atlantyku w trzy tygodnie w „ekologiczny sposób” jest niemożliwe.



Autor pyta ironicznie, dlaczego organizatorzy rejsu Thunberg zataili informację o „pochodzącej z innej planety” technologii napędzania katamaranu.



Gazeta twierdzi, że właściciele katamaranu, Australijczycy Riley Whitelum i Elayna Carausu, ukryli fakt, że panele słoneczne ich łodzi nie są w stanie samodzielnie napędzać jednostki, więc ta została dodatkowo wyposażona w dwa silniki spalinowe.



„ABC” szacuje, że katamaran „Vagamonde”, którym Thunberg dotarła do portu w Lizbonie zużywał średnio podczas jednej godziny rejsu około 16 litrów paliwa.

„Policzcie sami, ile zużyli paliwa podczas całej podróży. Jak bardzo zatruli [środowisko – PAP]? Znacznie bardziej niż gdyby podróżowali samolotem z Nowego Jorku do Madrytu” – napisał „ABC”.



Podczas COP25 Thunberg apelowała do polityków i przedsiębiorców o szybkie, a zarazem konkretne decyzje w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wezwała też do ustalania krótkich terminów dla planów redukcji wydobycia i zużywania paliw kopalnych.



Pomimo pozytywnych opinii o zaangażowaniu Thunberg w walkę na rzecz klimatu, hiszpańskie media relacjonujące madrycki COP25 wielokrotnie krytykowały szwedzką ekolożkę. Zarzucały jej m.in. podróżowanie na cudzy koszt, promowanie własnej osoby, a także odciąganie młodzieży od zajęć szkolnych.



Przed środowym wyjazdem z Madrytu Thunberg wezwała do masowych protestów na rzecz klimatu. Kilka godzin później przedstawiciele organizacji Fridays for Future (Piątki dla przyszłości), której nieformalną liderką jest nastolatka, wezwały do udziału w piątkowej manifestacji na terenie madryckich targów Ifema, na których odbywa się COP25.