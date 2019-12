Jurgen Klopp pięć lat dłużej w Liverpoolu

Jurgen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Niemiecki szkoleniowiec pozostanie trenerem The Reds do 2024 roku. Umowy przedłużyli również jego asystenci – Peter Krawietz i Pepijn Lijnders.

Klopp objął posadę szkoleniowca Liverpoolu w 2015 roku, zmieniając na tym stanowisku Brendana Rodgersa z Irlandii Północnej. Niemiec doprowadził drużynę do dwóch finałów Ligi Mistrzów, zdobywając Puchar Europy w poprzednim sezonie.



Łącznie angielski zespół poprowadził w 232 spotkaniach. 139 z nich zakończyło się zwycięstwem, 54 remisem, a 39 porażką. Niedawno pobił rekord LFC – potrzebował tylko 159 spotkań, aby osiągnąć 100 zwycięstw w Premier League.



W tabeli angielskiej Premier League The Reds prowadzą z ośmioma punktami przewagi nad Leicester City. Najbliższe spotkanie Liverpool rozegra już w sobotę. Rywalem Liverpoolu w 17. kolejce angielskiej ekstraklasy będzie Watford.

BOSS ✊



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension �� https://t.co/Eg13Fjj3Ek