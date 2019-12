Były prezydent Olsztyna uniewinniony od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki

Były prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki – zdecydował Sąd Okręgowy w Olsztynie, który rozpoznawał apelację od uniewinnienia Małkowskiego w sądzie rejonowym.

Małkowski w ostatniej chwili pojawił się w sądzie, uzasadnienia słucha w towarzystwie swojego adwokata.



Gdy sąd ogłosił wyrok kilku mężczyzn, którzy przyszli z Małkowskim do sądu krzyknęło: „Brawo sąd!” i zaklaskało.



– Nie było żadnego przestępstwa, nie było pokrzywdzonej, nie było sprawcy. Nie mam żalu do mieszkańców miasta, że odwołali mnie w referendum. Mam żal do kobiety, która mnie pomówiła – skomentował wyrok Małkowski.



Małkowski dodał, że padł ofiarą spisku uknutego przez przedsiębiorcę, któremu jako prezydent miasta nakazał rozebrać nielegalnie zbudowany pawilon (samowola budowlana) oraz swojej sekretarki (Małkowski podał jej pełne dane), z którą miał romans, i której, jak mówił „ufał bezgranicznie”.



– Pojawiły się wobec mnie poważne zarzuty, należało tak zrobić choć można było zadać inne pytanie w referendum – powiedział Małkowski.



Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która od 2008 roku prowadziła sprawę tzw. seksafery z udziałem Małkowskiego, nie zgadza się z uniewinniającym wyrokiem.



– Z naszego, prokuratury, punktu widzenia sprawa nie jest zakończona. Z całą pewnością wniesiemy kasację i liczymy na to, że Sąd Najwyższy ją uwzględni. Jeżeli nie bylibyśmy przekonani, że mamy mocne dowody, to nie byłoby w tej sprawie aktu oskarżenia – powiedziała prokurator Agnieszka Kalisz-Kapelko.





źródło: pap

Czesław Jerzy Małkowski od 2008 roku był oskarżany o gwałt na ciężarnej urzędniczce. W pierwszym procesie, który toczył się przed sądem w Ostródzie, został skazany na pięć lat więzienia. „Ten proces to była farsa” – ocenił w piątek Małkowski. Wyrok ten uchylił Sąd Okręgowy w Elblągu.Kolejny proces Małkowskiego toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Ten sąd Małkowskiego uniewinnił. Uniewinniający wyrok utrzymał w piątek w mocy Sąd Okręgowy. Decyzja uniewinniająca Małkowskiego jest prawomocna.