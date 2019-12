Terlecki o projekcie PiS: Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę

Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę; projekt PiS ws. sądownictwa to bardzo łagodny projekt, bardzo delikatny – powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Przekonywał, że podobne rozwiązania do tych, które proponuje jego ugrupowanie, są np. we Francji.

Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Projekt ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają uprawnienia.



Dziennikarze w Sejmie pytali Ryszarda Terleckiego o projekt PiS i zdanie części opozycji oraz sędziów, że projekt PiS to tak naprawdę stan wojenny wytoczonych sędziom. Szef klubu PiS odparł, że to stwierdzenie „to oczywiście jest bzdura, opozycja jak zwykle łże”.



– Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę i to jest bardzo łagodny projekt, bardzo delikatny – powiedział szef klubu PiS. Przekonywał, że podobne rozwiązania, jak w projekcie PiS, są stosowane w innych krajach europejskich, np. we Francji. Podkreślił, że sędziowie nie mogą w żadnych okolicznościach, w żadnym wypadku angażować się w życie polityczne.

Znaczna część projektu PiS to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Jeden z dodanych w projekcie przepisów do ustawy o ustroju sądów głosi, że „przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju RP”.



Zmiany dotyczące Sądu Najwyższego zakładają m.in. poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zgodnie z projektem noweli izba ta będzie rozpoznawać też wnioski lub oświadczenia o m.in. wyłączenie sędziego, które obejmują zarzut braku niezależności sądu lub niezawisłości sędziego. Zmiana obejmuje też procedurę wyboru I Prezesa SN.