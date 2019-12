Rok 2020 na Litwie będzie Rokiem Jana Pawła II

Litewski parlament ustanowił rok 2020 Rokiem Jana Pawła II. Wniosek o szczególne upamiętnienie papieża-Polaka złożyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednomyślnie.

Za uchwałą opowiedzieli się wszyscy obecni na sali obrad posłowie. Czytamy w niej, że święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Litwę, a jego pielgrzymka w 1993 r. stała się wielkim, moralnym i dyplomatycznym wsparciem dla kraju tuż po odzyskaniu przez niego niepodległości.



„Papież Jan Paweł II był jednym z największych światowych autorytetów, zwolennikiem dialogu ekumenicznego oraz pielgrzymem, który odwiedzał najdalsze zakątki świata” – zaznaczono. Podkreślono też rolę papieża we wspieraniu integracji Europy oraz to, że był jednym z głównych architektów zmian po 1989 r.



Jak powiedział Polskiemu Radiu prezes wileńskiego Związku Polaków na Litwie Marek Kubiak, papież Polak był i jest nadal ważny dla mieszkańców Litwy. – Postać Jana Pawła II tutaj, na terenach Europy Wschodniej, była takim zrywem duchowym, iskrą nadziei – ocenia.



Przypomniał, że że w czasie, kiedy Jan Paweł II przyjechał z pielgrzymką do krajów bałtyckich, żywa była pamięć o tym, jak komuniści zamieniali świątynie w magazyny, galerie i muzea.

źródło: IAR

– Na przykład w kościele św. Kazimierza w Wilnie było muzeum ateizmu. Zniechęcano do chodzenia na msze święte – dodaje prezes wileńskiego Związku Polaków na Litwie.Litewski rząd opracuje teraz na wniosek Sejmu roczny program obchodów Roku Jana Pawła II. Przygotowanie swojego programu zapowiada też polska partia na Litwie.