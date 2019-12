Królowa Elżbieta II powierzyła Johnsonowi misję stworzenia nowego rządu

Brytyjska królowa Elżbieta II formalnie powierzyła dotychczasowemu premierowi Borisowi Johnsonowi misję sformowania nowego rządu. Jego Partia Konserwatywna zdecydowanie wygrała wybory do Izby Gmin zapewniając sobie bezwzględną większość.

Lider Partii Pracy rezygnuje po porażce w wyborach Partia Pracy przegrała z kretesem rywalizację o głosy z rządząca Partią Konserwatywną. Laburzyści zdobyli w wyborach 203 mandaty, o 59 mniej niż w... zobacz więcej

Przed południem Johnson przybył na audiencję do Pałacu Buckingham, która trwała prawie 40 minut. Media zwracają uwagę, że to dłużej niż się spodziewano.



Pierwsze posiedzenie nowej Izby Gmin odbędzie się w najbliższy wtorek 17 grudnia. Z kolei na czwartek rząd planuje mowę tronową królowej, podczas której przedstawione zostaną plany legislacyjne na nową sesję parlamentu. Przed wyborami sugerowano, że w związku z tym, iż poprzednia mowa tronowa miała miejsce zaledwie w październiku, tym razem może ona mieć mniej ceremonialną formę.



W czwartkowych wyborach rządzący od 2010 r. konserwatyści uzyskali 43,6 proc. głosów, co da im co najmniej 364 mandatów w Izbie Gmin (wyników z jednego okręgu jeszcze nie ogłoszono), czyli znacznie powyżej poziomu 326 dającego możliwość samodzielnych rządów. Zarówno pod względem uzyskanych mandatów, jak i procentowego poparcia to najlepsze wyniki konserwatystów od czasów Margaret Thatcher.

W poprzedniej kadencji, od czerwca 2017 r. konserwatyści tworzyli rząd mniejszościowy wspierany przez północnoirlandzką Demokratyczną Partie Unionistów.



Zwycięstwo konserwatystów oznacza, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w ustalonym terminie, czyli 31 stycznia przyszłego roku jest przesądzone. Przed wyborami konserwatyści zapowiadali, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pod obrady parlamentu wróci ustawa o porozumieniu z Brukselą w sprawie warunków brexitu.



W dłuższej perspektywie wyniki zapowiadają również, że ponownie będą stawiane pytania o przyszłość Zjednoczonego Królestwa. Znaczący wzrost mandatów dla Szkockiej Partii Narodowej da temu ugrupowaniu argument na rzecz drugiego referendum w sprawie niepodległości Szkocji.

źródło: pap

Johnson przejął rolę lidera Partii Konserwatywnej i premiera Wielkiej Brytanii w lipcu bieżącego roku po ustąpieniu Theresy May.