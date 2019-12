Aktywista narodowy, Jacek Międlar zatrzymany przez ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Jacka Międlara – poinformował na konferencji prasowej w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun. – Mamy potwierdzone przez jego obrońcę szczegóły tego zatrzymania – dodał.

– Funkcjonariusze ABW, długa broń, wyłamana furtka, a więc pokaz siły. W tej sytuacji Konfederacja czuje się zobowiązana do kilku stwierdzeń i zadania kilku pytań – oświadczył. Dopytywał przy tym, „czy mamy do czynienia z zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego, które uzasadniają tego typu działania”.



Zdaniem Brauna Międlar, były ksiądz, zachęcał do udziału w demonstracji poświęconej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, którą zaplanowano na piątek we Wrocławiu.



Wskazał, że za działania służb odpowiada premier Mateusz Morawiecki i nadzorujący służby szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński.



– Niechaj mają świadomość, że od dzisiejszego ranka to oni osobiście ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie redaktora Jacka Międlara – oświadczył, nawiązując do sprawy Brunona K.

#wieszwiecej Polub nas

Zdaniem posła Konfederacji funkcjonariusze ABW podczas zatrzymania Międlara powołali się na art. 256 Kodeksu karnego, który mówi o propagowaniu faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego.Zatrzymanie aktywisty potwierdził Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych. „ABW zatrzymała Jacka M. w związku z podejrzeniem publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Czynności były realizowane na polecenie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto” – napisał na Twitterze.Wskazał, że akcja służb ma związek z publikacją artykułu pt. „Polska w cieniu żydostwa. O masowej zdradzie i dywersji wobec odradzającego się Państwa, czyli skrywana prawda na stulecie odzyskania niepodległości”.W kwietniu 2016 r., jeszcze będąc duchownym, Międlar odprawiał mszę świętą z okazji obchodów 82. rocznicy powstania Obozu Radykalno-Narodowego w Białymstoku. Jak podawały regionalne media, w kazaniu nazwał narodowo-katolicki radykalizm „chemioterapią dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski”.

Po tych uroczystościach ks. Międlar dostał od przełożonych całkowity zakaz wystąpień publicznych. Pod koniec września 2016 r. wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.





„jak bardzo Rosja jest zagrożeniem dla polityki energetycznej naszego kraju” - stwierdził: W wywiadzie dla portalu tvp.info, szef ABW prof. Piotr Pogonowski odpowiadając na pytaniejak bardzo Rosja jest zagrożeniem dla polityki energetycznej naszego kraju” - stwierdził:



„Polska jako ważny członek Unii Europejskiej (strefy Schengen) oraz państwo o strategicznej pozycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest szczególnie narażona na działania o charakterze hybrydowym ze strony Rosji. Chodzi tu przede wszystkim o propagandę i dezinformację. Realizowane są one z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi, do których zaliczyć należy zwłaszcza agenturę wpływu podejmującą próby oddziaływania na środowiska naukowe, media, organizacje społeczne i polityczne, czyli mówiąc wprost – wszystko to, co stanowi rdzeń demokracji. Celem tych działań jest zakłamywanie sytuacji politycznej i społecznej, wprowadzanie podziałów wśród naszych obywateli. Polaryzacja nastrojów, tak aby ludzie nabrali przekonania, że gros społeczeństwa stanowią dwie skrajne i skonfliktowane ze sobą grupy, pomiędzy którymi niemożliwy jest dialog, a jedynie konfrontacja. Na tym polega subtelna strategia Kremla prowadząca do rozbijania jedności i wewnętrznego skłócania społeczeństwa.”