Jan Śpiewak przegrał proces o zniesławienie. „Nie zamierzam wykonywać wyroku”

Sąd apelacyjny uznał winnym Jana Śpiewaka w procesie o zniesławienie, jaki wytoczyła działaczowi ruchów miejskich Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska. Tym samym sąd utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji.

Górnikowska-Ćwiąkalska to córka byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.



W pierwszej instancji Jan Śpiewak został uznany za winnego i zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 5 tys. zł i nawiązki w wysokości 10 tys. zł.



Jan Śpiewak ujawnił w połowie 2016 r. mechanizmy tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Informował, że Bogumiła Górniowska-Ćwiąkalska brała udział w reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic. Z jego publikacji wynikało, że w prywatyzowaniu stołecznych nieruchomości brali udział m. in. miejscy urzędnicy, prawnicy, a także powiązani z urzędnikami przedsiębiorcy.