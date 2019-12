61-latek dotkliwie pobił rodziców

Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali 61-letniego mężczyznę, który dotkliwie pobił swoich rodziców w wieku 86 i 89 lat – powiedziała rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV kom. Marta Sulowska.

– Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Bemowa otrzymali zgłoszenie, że doszło do pobicia rodziców przez syna – przekazała komisarz Sulowska. Drzwi funkcjonariuszom otworzyła starsza kobieta, która wszystkiemu zaprzeczyła i tłumaczyła, że nie wie, o co chodzi.



– Policjanci wiedzieli, że muszą dokładnie sprawdzić sytuację, ponieważ kobieta miała widoczne ślady pobicia. W jednym z pomieszczeń funkcjonariusze zauważyli leżącego na łóżku mężczyznę. Ten na widok umundurowanego patrolu od razu rzucił się na funkcjonariuszy i zaczął ich słownie atakować – podała policjantka.



Po zatrzymaniu 61-latka śledczy przeszukali mieszkanie. W kolejnym pomieszczeniu znaleźli leżącego na łóżku nieprzytomnego 89-letniego mężczyznę, ojca 61-latka. – Rodzice zostali zabrani do szpitala, ich syn trafił do policyjnej celi – wskazała.

źródło: pap

61-latek usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów oraz znęcania się fizycznego nad rodzicami. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na trzy miesiące.Za zarzucane mu czyny może grozić nawet do pięciu lat więzienia.