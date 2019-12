„Mówił, że zabiłby Polaków, udawał, że strzela”. Hans G. skazany

Na karę 20 tys. zł grzywny Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał niemieckiego przedsiębiorcę Hansa G., oskarżonego o obelżywe znieważanie pięciu pracowników jego firmy działającej w woj. pomorskim. Za groźby karalne wobec jednego z nich orzekł karę ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Wyrok nie jest prawomocny.



Według prokuratury oskarżony używał wobec pracowników takich zwrotów jak: „jesteście idioci”, „Polaczki”, „Scheisse Polaken”. Dochodziło do tego od czerwca 2015 do stycznia 2016 r. w Dębogórzu w siedzibie firmy Hansa G.



Niemieckiemu biznesmenowi zarzucono też grożenie jednej z pokrzywdzonych - Natalii Nitek - popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu.



O wyroku sądu Nitek-Płażyńska poinformowała na Twitterze.

�������

Wygrałam w sądzie karnym z Niemcem nazistą! Hans G. jest uznany winnym znieważania mnie ze względu na moją narodowość oraz gróźb karalnych. Mówił, m. in., że zabiłby Polaków, udawał, że strzela.

Pisałam tu już, że nie pozwolę na znieważanie Nas, dotrzymałam słowa. — Natalia Nitek-Płażyńska (@NataliaNitek) December 13, 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, PAP

Sprawę nagłośniono w programie pt.: „Otwartym tekstem” w Telewizji Republika wyemitowanym 17 marca 2016 r. W audycji pokazano wykonane z ukrycia nagrania dokonane przez Natalię Nitek, na których niemiecki przedsiębiorca mówi m.in.: „Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce. Jesteście gównem”. Biznesmen miał również mówić: „Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju (Polski – red.), że taki jestem”. Na nagraniu słychać też: „Zabiłbym wszystkich Polaków. Nie miałbym z tym problemu”.Początkowo śledztwo dotyczyło publicznego propagowania ustroju faszystowskiego oraz publicznego znieważania grupy ludności lub pojedynczych osób z powodu ich przynależności narodowej. Ostatecznie prokuratura nie postawiła jednak Hansowi G. tych zarzutów, uznając, że do czynów tych nie dochodziło w miejscu publicznym.