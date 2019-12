Mariusz Kamiński: Część państw Europy zapomina, że Chiny to kraj komunistyczny

Na Kremlu wciąż żywe jest myślenie rodem z poprzedniej epoki. Ludziom, którzy odpowiadają za wojnę na Ukrainie i za pełzającą agresję przeciwko Zachodowi marzy się odtworzenie porządku międzynarodowego, w tym europejskiego, opartego na strefach wpływów – mówił minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Polityk gościł w Waszyngtonie na zorganizowanej przez CIA konferencji na temat 30-lecia upadku ZSRR.

Mariusz Kamiński zaznaczył, że współczesna Rosja różni się jednak od ZSRR.



– W Związku Sowieckim kręgosłup zbrodniczego systemu stanowiła partia komunistyczna. Jej narzędziem była Armia Czerwona I oczywiście służby specjalne. (…) W dzisiejszej Rosji to służby specjalne są kręgosłupem i spoiwem państwa. To one decydują o tym, kto należy do elity politycznej i gospodarczej, a kto z niej wypadnie – powiedział.



W ocenie Kamińskiego każdy, kto próbuje prowadzić interesy gospodarcze lub polityczne z Rosją, robi je w rzeczywistości z jej aparatem bezpieczeństwa. Jak podkreślił, aparat ten nie wyznaje żadnych wartości, a korupcja jest mu na rękę.



Szef MSWiA stwierdził również, że co jakiś czas rosyjskie służby bezpieczeństwa pokazują światu swoją prawdziwą twarz, dokonując głośnych zabójstw. Jak podkreślił, ostatnie wydarzenia pokazują, że niezwykle aktywny i agresywny jest rosyjski wywiad wojskowy GRU.

– To oni wykonują wyroki śmierci na swoich obywatelach, którzy ich zdaniem zdradzili Rosję – powiedział.

Minister zaznaczył jednocześnie, że w wielu wypadkach rosyjscy agenci są nieskuteczni. Jako przykład podał nieudaną próbę zabicia Siergieja Skripala. W ocenie Kamińskiego była to „wielka kompromitacja tej służby”.



Polityk wspomniał również o Chinach, które dla biedniejszych krajów europejskich wydają się być atrakcyjne, bo „oferują inwestycje, ale nie dyktują bieżących warunków politycznych”.



– Część państw europejskich widzi tani kapitał i duże inwestycje, zapominając, czym są Chiny. A przecież dalej jest to państwo komunistyczne. Tam rządzi partia komunistyczna – zwrócił uwagę polityk.



Szef resortu spraw wewnętrznych odniósł się do ostatnich protestów w Hongkongu. – Kiedy widzimy demonstracje w Hongkongu w imię wolności i demokracji, każdy z nas w tyle głowy ma, że za chwilę zaczną mordować tych demonstrantów – mówił.



Dalej powiedział, że ogarnia go przerażenie, kiedy słyszy, że Chiny mają być atrakcyjnym partnerem dla rozwoju technologii 5G na świecie.



– Wprowadzanie do tak wrażliwych i tak subtelnych technologii firm chińskich na zasadzie poważnego ich wejścia jest potwornym ryzykiem, potworną nieodpowiedzialnością – wyjaśnił. Dodał, że głos Polski w tych sprawach wydaje się być w Europie osamotniony.