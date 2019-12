Kolejny atak wandali na pomnik Zlatana Ibrahimovicia, który stoi przed stadionem Malmoe w Szwecji. Tym razem próbowano obalić posąg i obciąć nogę napastnika. Policja zmuszona została do postawienia ogrodzenia.

Statua „Ibry” w jego rodzinnym mieście jest celem wściekłych ataków fanów, odkąd szwedzki napastnik ogłosił, że został współwłaścicielem klubu Hammarby. Zlatan przejął prawie 25 proc. udziałów w sztokholmskim rywalu Malmoe. Kibice swój gniew wyładowują na 3,5-metrowym pomniku.



Kilka przykładów „niezadowolenia”: przypalenie posągu płomieniami, wypisywanie obraźliwych haseł na chodniku. Ostatnio wandale umieścili linę na szyi posągu oraz spróbowali uciąć jej stopy.



– Istnieje ryzyko, że pomnik może spaść; umieściliśmy wokół niego ogrodzenie – powiedziała rzeczniczka tamtejszej policji.

Zlatan Ibrahimovic's statue in Malmo is at risk of collapse after being attacked with a SAW https://t.co/jW20JxV7yo pic.twitter.com/Eis0zvmNvp