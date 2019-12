Eksplozja w Niemczech. W zgliszczach znaleziono broń

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wybuchu w bloku mieszkalnym w mieście Blankenburg (Saksonia-Anhalt) na wschodzie Niemiec. W mieszkaniu, w którym doszło do eksplozji policja znalazła butle ze skroplonym gazem oraz broń.

Do eksplozji doszło rano na pierwszym piętrze pięciokondygnacyjnego bloku leżącego na obrzeżach miasta. Na miejscu pracują strażacy, policjanci i ratownicy – informuje telewizja MDR.



Ciężko ranni zostali przewiezieni do szpitali helikopterami lotniczego pogotowia ratunkowego. Ranni są również czterej policjanci, którzy trafili do szpitala w wyniku zatrucia dymem.



Przedstawiciel lokalnej policji Uwe Becker przekazał, że mieszkańcy oraz dzieci z sąsiedniego przedszkola zostali ewakuowani.



W mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, policja znalazła butle ze skroplonym gazem oraz amunicję z czasów II wojny światowej. Nie podano, czy miało to związek z eksplozją.



Według MDR, ofiarą wybuchu jest 78-letni mężczyzna, który wynajmował mieszkanie.



Specjaliści muszą teraz sprawdzić, czy nie doszło do poważniejszego naruszenia konstrukcji wielorodzinnego budynku, pochodzącego z czasów NRD.

