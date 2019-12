Eksplozja w Niemczech. Jest co najmniej jedna ofiara śmiertelna

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 25 zostało rannych w wybuchu w bloku mieszkalnym w mieście Blankenburg (Saksonia-Anhalt) na wschodzie Niemiec. Trwa akcja ratunkowa.

Ustalenia prokuratury w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku Istnieje związek pomiędzy wybuchem gazu w Szczyrku a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą; domniemanie na ten temat stało się faktem.... zobacz więcej

Do eksplozji doszło rano na pierwszym piętrze pięciokondygnacyjnego bloku leżącego na obrzeżach miasta. Na miejscu pracują strażacy, policjanci i ratownicy – informuje radio MDR.



Ciężko ranni są zawożeni do szpitali helikopterami lotniczego pogotowia ratunkowego.



Nie podano, co było przyczyną eksplozji.



Przedstawiciel lokalnej policji Uwe Becker przekazał, że mieszkańcy oraz dzieci z sąsiedniego przedszkola zostali ewakuowani.

#Update #Blankenburg



Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/iIYrJfpLfL — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) December 13, 2019

#wieszwiecej Polub nas

#Update #Blankenburg1312



Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019