Odkryto najstarsze dzieło sztuki. Ma 44 tys. lat

W Indonezji odkryto najstarsze dzieło sztuki. Naskalne malowidło jaskiniowe ma prawie 44 tys. lat. Zdaniem naukowców rysunek z jaskini Leang Bulu' Sipong na wyspie Sulawesi przedstawia dzikie świnie i bawoły oraz ścigających je myśliwych.

4,5-metrowe malowidło zachowało się w słabym stanie. Zdaniem badaczy z australijskiego uniwersytetu Griffith ma przedstawiać dzikie zwierzęta ścigane przez myśliwych, przedstawionych jako ludzie z głowami gadów lub ptaków.



„Scena polowania jest – według naszej wiedzy – najstarszym przykładem opowiadania historii i najstarszym dziełem sztuki figuratywnej”, napisali australijscy naukowcy w tygodniku „Nature”.



Do niedawna przypuszczano, że tego typu sztuka narodziła się w Europie, o czym świadczyły malowidła naskalne z jaskini Lascaux we Francji czy z podobnych stanowisk w Hiszpanii. Jednak w zeszłym roku na Borneo odkryto rysunki ludzi i zwierząt sprzed 40 tys. lat. Znalezisko z Indonezji jto kolejny dowód, że to nie w Europie powstały najstarsze działa sztuki figuratywnej.



Malowidła naskalne są rzadkie i przeważnie datowane na 14-21 tys. lat temu. Na samym Sulawesi znaleziono 242 jaskinie z prastarymi malowidłami.





