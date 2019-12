Niemiecka gospodarka powoli przyspiesza, ale przemysł wciąż dołuje

Pomimo słabej koniunktury na świecie niemiecka gospodarka znów rozkręca się, ale robi to powoli. Problemy ma choćby branża przemysłowa.

Ekonomiści monachijskiego Instytutu Badań nad Gospodarką (ifo) ocenili, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 1,1 proc. PKB. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z kończącym się rokiem (0,5 proc.). Zdaniem ifo w kolejnym roku wzrost może wynieść nawet 1,5 proc.



Ekspert ifo Timo Wolmmershaeuser przyznał, że wzrost nie obejmie jednakowo wszystkich branż. Skorzysta na nim branża usługowa i budowlana, ale uzależniony od eksportów przemysł ma już gorsze perspektywy.



– Konflikt handlowy zainicjowany przez USA obciąża wymianę towarową i inwestycje – wskazał Wolmmershaeuser. Dotyczy to m.in. branży motoryzacyjnej.



Telewizja Deutsche Welle zwraca uwagę, że do podobnych wniosków doszli także eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Światową (IfW) w Kilonii. Ich zdaniem trudna sytuacja w przemyśle obciąża związanych z nim usługodawców i hamuje szybszy rozwój gospodarczy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dw. com

Ekonomiści Instytutu Badań nad Gospodarką w Halle (IWH) przekonują natomiast, że problemy w mniejszym stopniu dotkną gospodarkę we wschodnich landach, niż w zachodnich. Wzrost gospodarczy ma być tutaj nawet o 0,2 pkt proc. wyższy niż w całym kraju.