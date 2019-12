Poseł Lewicy: Przywódcy Solidarności powiedzieli mi, że stan wojenny był konieczny

Jestem przekonany, że gen. Jaruzelski wykonał ruch, który był tragiczny – on sobie zdawał z tego sprawę – ale był konieczny w tamtej sytuacji – powiedział w programie „Minęła 8” poseł Lewicy Maciej Gdula. Polityk argumentował, że rozmawiał w 2000 r. z przywódcami Solidarności, którzy według niego twierdzili, że w grudniu 1981 r. nie było innego wyjścia. – To należy wtedy wprowadzać stan wojenny i mordować ludzi? – odpowiedziała mu Iwona Arent z Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy rozmawiali w programie TVP Info o gen. Wojciechu Jaruzelskim i stanie wojennym. Jak powiedział poseł Gdula, wprowadzenie stanu wojennego było konieczne, ponieważ istniało ryzyko radzieckiej interwencji.



– Jedyna sprawa, w której prawica ufa Rosjanom, to to, że oni mówią, że nie interweniowaliby w 1981 r. Jestem przekonany, że to było realne zagrożenie. Jaruzelski wziął na siebie ciężar użycia przemocy i wziął na siebie ciężar bycia tym, kto będzie potem nazywany zbrodniarzem – powiedział poseł Lewicy.



Na pytanie prowadzącego, czemu miało właściwie zapobiec wprowadzenie stanu wojennego, Gdula odpowiedział, że większość Polaków, którzy przeżyli ten czas, uważała, że gen. Jaruzelski podjął słuszną decyzję. Dodał, że także przywódcy Solidarności, z którymi rozmawiał w 2000 r. uważali, że nie było wtedy innego wyjścia.

Pytany, z kim konkretnie rozmawiał, odmówił udzielenia odpowiedzi, tłumacząc, że „były to prywatne rozmowy”.

Posłowi Lewicy odpowiedziała Iwona Arent z PiS; przypomniała, że podczas stanu wojennego mordowano ludzi. Wcześniej parlamentarzystka odniosła się także do pogrzebu gen. Jaruzelskiego.



– To paradoks, że w wolnym kraju, w wolnej Polsce chowano zbrodniarza z honorami. Bo to był zbrodniarz – powiedziała posłanka Arent, odnosząc się do faktu, że na pogrzebie gen. Jaruzelskiego byli obecni: ówczesny prezydent Bronisław Komorowski oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa.



Parlamentarzystka nawiązała do ofiar stanu wojennego, przywołując osobisty przykład swojego kolegi z liceum Marcina Antonowicza.



– Był ofiarą komunistycznej władzy. Zginął zamordowany przez milicję. Takich ofiar jest bardzo dużo – powiedziała. Na pytanie, czy decydentów odpowiedzialnych za tę zbrodnię spotkała jakaś kara, udzieliła odpowiedzi przeczącej.



– Jak może patrzeć na to rodzina Marcina Antonowicza, rodzice i siostra, kiedy taki zbrodniarz komunistyczny, generał Jaruzelski, zostaje pochowany z honorami i jeszcze trzej prezydenci wolnego kraju oddają mu hołd – pytała posłanka.