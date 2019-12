Schetyna grozi: Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie rozliczony

Wprowadzana pod osłoną nocy w rocznicę stanu wojennego ustawa specjalna łamiąca kręgosłupy sędziom to hańba; każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony – napisał na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu oraz dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN.



Projekt nakłada też na sędziów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem się posługują w portalach społecznościowych.



Wpis szefa PO to odniesienie do tweeta prawnika Marcina Matczaka: „Proszę polityków opozycji, aby zapewnili polskich sędziów, że jeżeli aparat represji dyscyplinarnych dotknie ich pod rządami PiS, po zmianie władzy ci sędziowie będą traktowani przez praworządną Polskę jak bohaterowie, a osoby nadużywające uprawnień dyscyplinarnych będą osądzone”.

Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony. https://t.co/j9zIMF1zc8 — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) December 13, 2019

