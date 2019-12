Robert Kubica walczy o kontrakt z BMW DTM

Od kilku dni na torze w hiszpańskim Jerez trwają przedsezonowe testy teamu BMW DTM. Wśród kierowców, którzy starają się o kontrakt, jest Robert Kubica. Czy szefowie niemieckiego zespołu zatrudnią Polaka?

Na razie nie ma jednoznacznych deklaracji, zarówno od Niemców, jak i samego Kubicy. Polak nie miał w Jerez oszłamiających wyników. Pokonał 128 okrążeń. Najlepszy czas Roberta 1.33,044 to wynik o 353 tysięczne gorszy od rezultatu Marca Wittmanna, lidera ekipy BMW w minionym sezonie.



Najlepsze czasy uzyskiwali kierowcy Audi. Jednak Kubica jest dobrej myśli i nie kryje zadowolenia ze swojej dyspozycji oraz... możliwości auta.



­– Jak każdy samochód, model M4 DTM ma swoją charakterystykę. Wydaje się inny, ale od razu poczułem się dość dobrze i pewnie. Miałem sporo frajdy z jazdy – przyznał Kubica po zakończeniu pierwszych jazd próbnych.



Inżynierowie BMW uważnie słuchają zdania Polaka. Opublikowali nawet w swoim serwisie prasowym kilka fotografii, które pokazują, jak analizują uwagi krakowianina.

BMW ma za sobą słaby sezon w DTM. Cykl imprez zdominowała stajnia Audi. Jednym ze sposobów odzyskania pozycji jest znalezienie dobrego kierowcy. Kubica rywalizuje z Brytyjczykiem Nickiem Yelloly'em (dla BMW jeździł w GT Series). Ich przydatność ocenią doświadczeni kierowcy zespołu: Marco Wittmann i Philipp Eng.



– Miałem dobre wyczucie samochodu od pierwszych okrążeń, a to zawsze coś dobrego. Zawsze tak jest, że nie możesz się doczekać tego, jakie będą pierwsze wrażenia, jak wyczujesz pojazd, jakie będą jego reakcje. Oczywiście, jest to zupełnie coś innego niż to, do czego jestem przyzwyczajony. Jednak sądzę, że to był produktywny dzień. Dobra okazja, by zrozumieć kluczowe elementy całkowicie nowej dla mnie serii wyścigowej – podsumował pierwsze jazdy testowe Robert Kubica.

