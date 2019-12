Zderzenie autobusu z minivanem szmuglującym ropę. Spłonęło 15 osób

15 osób zginęło w wyniku zderzenia autobusu z minivanem przewożącym przemycaną irańską benzynę w środkowo-zachodnim Pakistanie – poinformowało rządowe Radio Pakistan. Autobus stanął w płomieniach.

Do wypadku doszło w rejonie Kan Mehtarzai w prowincji Beludżystan, rozciągającej się w zachodniej, środkowej i południowej części Pakistanu.



– Autobus zapalił się po zderzeniu. Jeden pasażer zdołał się uratować, skacząc z płonącego autobusu – przekazał przedstawiciel lokalnych władz Muhammad Hashim.



Wśród zabitych są kobiety i dzieci. Jest też wielu rannych, którzy trafili do szpitala w mieście Kweta, stolicy Beludżystanu.



W kraju tym dobrze prosperuje biznes przemycanych produktów naftowych z Iranu, a śmiertelne wypadki z udziałem pojazdów przewożących takie produkty nie należą do rzadkości – zauważa agencja Kyodo.

13 people were burnt alive after a head-on collision btw a passenger bus and a pick-up laden with Iranian fuel near Kan Mehtarzai, #Balochistan. @jam_kamal gov't remains complicit in these pointless deaths of innocent people as the import of smuggled oil could not be regulated. pic.twitter.com/UZT03twlMY