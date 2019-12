Hołownia: Nie stoi za mną biznes. Biznesmen: Delikatnie wspieram

Mimo wcześniejszych deklaracji, że za jego kandydaturą nie stoi biznes, Szymon Hołownia ma wsparcie ze strony biznesu. Przyznaje to Ryszard Wojtkowski, w przeszłości dyrektor gabinetu trzech komunistycznych premierów.

W niedzielę, 8 grudnia, Szymon Hołownia ogłosił chęć wystartowania w wyborach prezydenckich. Po oficjalnym wystąpieniu ze strony dziennikarzy padły pytania, m.in. o źródła finansowania kampanii wyborczej. „Tu nie ma żadnego wielkiego biznesu, Leszka Czarneckiego, Jerzego Staraka, jezuitów. Liczę na datki osób fizycznych. Teraz przed kampanią finansuję to ze swoich środków” – deklarował Hołownia.



W „Dzienniku Gazety Prawnej” Michał Kobosko, kandydat na szefa sztabu Hołowni, przekonywał, że za byłym prezenterem nie stoi biznes.



„Usłyszałem od wielu osób, że skoro Dominika Kulczyk zdementowała doniesienia, że finansuje kampanię Hołowni, to znaczy, że jednak finansuje. I informacja zaczyna żyć własnym życiem. Pewnie byłoby wygodnie dla nas wszystkich w zespole Szymona Hołowni, gdyby jacyś wielcy sponsorzy ze świata czy z kraju byli zaangażowani. Świadomie idziemy inną drogą. Będziemy konsekwentnie odpierać fałszywe ataki i hejt oraz pokazywać, że można w Polsce działać transparentnie” – mówił.



Kobosko odniósł się do słów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który decyzję o starcie Hołowni komentował: „Nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest do końca kandydat obywatelski, czy też raczej kandydat promowany przez lobby finansowe”.

1 grudnia po 10 latach współpracy ze stacją TVN Hołownia poinformował o swoim odejściu. Dla wielu obserwatorów sceny politycznej był to sygnał potwierdzający wcześniejsze doniesienia mediów, że prezenter planuje start w wyborach prezydenckich.

„Pan Hołownia mówi o setkach, a nawet tysiącach gestów poparcia. Aby zostać Prezydentem Polski, potrzeba milionów głosów. Setki i tysiące to liczą się w głosowaniach SMS-owych w telewizji. Chyba Hołowni tylko o to chodzi. Pudelek i tabloidy przez parę dni będą się tym interesować” – komentował w mediach społecznościowych Jan Wojciech Piekarski, były ambasador RP w Belgii, Luksemburgu i Izraelu oraz ambasador PRL w Pakistanie i sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w MSZ.



Do wpisu odniósł się biznesmen Ryszard Wojtkowski, w latach 1985-91 dyrektor gabinetu czterech premierów: Zbigniewa Messnera (PZPR), Mieczysława Rakowskiego (PZPR), Czesława Kiszczaka (PZPR) i Tadeusza Mazowieckiego (Komitet Obywatelski „Solidarność”).



„Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale to coś więcej niż kaprys celebryty. Tam jest pomysł, tam jest zespół i struktury, tam jest autentyczne i szczere zaangażowanie, tam jest doświadczenie wielu lat społecznego zaangażowania” – napisał Wojtkowski.

Na pytanie internautki o to, jaki zespół i struktury stoją za Hołownią, Wojtkowski odpisał: „A konkretnie to się niedługo dowiesz i trochę zaskoczysz”.



„Wszedł pan w to?” – dopytywał Piekarski.



„Długo się wahałem, ale ostatecznie delikatnie wspieram. Bo jeśli miałbym czekać na hamletyzującą w sprawie kandydata i swojego przywódcy Platformę-to równie dobrze mógłbym nic nie robić. A Hołownia mnie przekonuje szczerością intencji, autentyzmem i profesjonalnym podejściem” – odpowiedział Wojtkowski.

