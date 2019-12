Koniec z anonimowym hejtem antyrządowych sędziów. Czego dotyczy nowy projekt PiS

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt nowelizacji ustawy, który zakłada m.in. kary finansowe dla sędziów przekraczających swoje uprawnienia. W dokumencie jest również mowa o publicznym dostępie do informacji o pseudonimach, którymi sędziowie posługują się w internecie.

Zgodnie z projektem sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie m.in. za działania o charakterze politycznym. W dokumencie podkreslono, że zabronione jest omawianie spraw politycznych na obradach kolegium i samorządu sędziowskiego.



„W szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w dokumencie.



Autorzy projektu chcą ponadto wprowadzić obowiązek składania przez sędziów pisemnego oświadczenia o: członkostwie w zrzeszeniu (w tym w stowarzyszeniu), funkcji pełnionej w ogranie fundacji nieprowadzącym działalności gospodarczej, członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego oraz w okresie sprawowania tej funkcji przed 29 grudnia 1989 r.

Jak zapisano w projekcie, w oświadczeniu powinna się także znaleźć informacja o prowadzeniu przez sędziego portalu, strony internetowej lub jego aktywności na portalach internetowych.

Wskazano, że jeżeli portal, strona lub aktywność dotyczą spraw publicznych, sędzia jest zobowiązany o tym wspomnieć nawet wówczas, gdy korzysta z anonimowego konta użytkownika lub posługuje się pseudonimem. Informacje podane w oświadczeniach mają być jawne, co oznacza.



Zmiany dotyczące Sądu Najwyższego zakładają m.in. poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.



Zgodnie z projektem noweli izba ta będzie rozpoznawać też wnioski lub oświadczenia o m.in. wyłączenie sędziego, które obejmują zarzut braku niezależności sądu lub niezawisłości sędziego. Zmiana obejmuje też procedurę wyboru I Prezesa SN.



Projekt został złożony przez posłów PiS w czwartek. Jego autorzy podkreślili, że ma on przede wszystkim dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.