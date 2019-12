Toksyczny kurz również w domach. Może stanowić zagrożenie dla ludzi

Potencjalnie niebezpieczne związki chemiczne powszechnie stosowane w smartfonach, telewizorach i wyświetlaczach komputerowych były obecne w niemal połowie próbek kurzu zebranych z kilkudziesięciu chińskich budynków – ustalił zespół toksykologów kierowany przez specjalistów z kanadyjskiego University of Saskatchewan.

Międzynarodowy zespół badawczy, którym kierował amerykański toksykolog środowiska John Giesy, zajął się monomerami ciekłokrystalicznymi – chemicznym składnikiem zarówno płaskich telewizorów, jak i paneli słonecznych. Monomery te stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska.



Naukowcy opracowali i przeanalizowali listę 362 powszechnie używanych monomerów ciekłokrystalicznych stosowanych w 10 różnych branżach i zbadali każdą substancję chemiczną pod kątem potencjalnej toksyczności. Ponadto przetestowano toksyczność monomerów powszechnie występujących w sześciu często używanych modelach smartfonów.



– Te półpłynne chemikalia mogą dostać się do środowiska w dowolnym momencie podczas produkcji i recyklingu, a także odparowują podczas spalania. Teraz wiemy również, że są uwalniane przez produkty po prostu podczas ich użytkowania – powiedział Giesy cytowany przez magazyn „Proceedings of the National Academy of Sciences”.



Jak się okazało, określone monomery izolowane ze smartfonów były potencjalnie niebezpieczne dla zwierząt i środowiska. W testach laboratoryjnych stwierdzono, że związki te mogą hamować zdolność zwierząt do trawienia składników odżywczych oraz zakłócać prawidłowe funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego i tarczycy – podobnie jak dioksyny i środki zmniejszających palność, o których wiadomo, że toksycznie działają na ludzi i inne organizmy żywe.

Przetestowali pył



Aby zrozumieć, na ile powszechne jest występowanie tych monomerów w środowisku, badacze przetestowali pył zebrany z siedmiu różnych budynków w Chinach – stołówki, akademika, budynku nauczania, hotelu, mieszkania, laboratorium i zakładu naprawy elektroniki. Prawie połowa z 53 próbek dała wynik pozytywny na monomery ciekłokrystaliczne.



– Nie wiemy jeszcze, czy to problem, ale wiemy, że ludzie są na nie narażeni i chemikalia te mogą potencjalnie powodować negatywne skutki – powiedział Giesy. – Nasze opracowanie jest pierwszym, w którym wymieniono wszystkie stosowane monomery ciekłokrystaliczne oraz oceniono ich potencjał do uwolnienia się i spowodowania efektów toksycznych. Przyjrzeliśmy się ponad 300 różnym związkom chemicznym i stwierdziliśmy, że prawie 100 ma znaczny potencjał powodowania toksyczności – podkreślił.



90 proc. testowanych monomerów miało niepokojące właściwości chemiczne. Gromadzą się w organizmach, są odporne na degradację w środowisku lub są łatwo transportowane na duże odległości w atmosferze. Prawie jedna czwarta badanych substancji chemicznych miała wszystkie trzy niepokojące cechy. – Obecnie nie ma norm określania ilościowego tych substancji chemicznych ani norm regulacyjnych. Jesteśmy na poziomie zerowym – przyznał Giesy.

źródło: pap

Panele LCD są produkowane prawie wyłącznie w trzech krajach azjatyckich: Chinach, Japonii i Korei Południowej. Szacuje się, że w ubiegłym roku wyprodukowano 198 milionów metrów kwadratowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych – co wystarczyłoby na pokrycie całej karaibskiej wyspy Aruba.