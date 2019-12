„Raport z piekła”. Jak przygotowano Listę Ładosia

Półtora roku prac, dokładne sprawdzanie każdego nazwiska – grupa historyków z Instytutu Pileckiego opracowała i opublikowała Listę Ładosia – imienny spis ponad 3,2 tys. polskich i europejskich Żydów ratowanych podczas Holokaustu przez polskich dyplomatów i organizacje żydowskie. Reporterzy programu „Nie da się ukryć” przyjrzeli się kulisom dyplomatycznej akcji pomocy pod kryptonimem „Sprawy paszportowe”, którą przeprowadzono w neutralnej Szwajcarii podczas II wojny światowej.

– Lista Ładosia to jest raport z piekła, ale to jest raport z piekła, który pokazuje, że w tamtych czasach byli ludzie, którzy ratowali ludzkie istnienia, ale także ratowali człowieczeństwo. I ci ludzie, byli związani bezpośrednio z polskim państwem – przyznał Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.



Zwrócił przy tym uwagę, że w grupie kierowanej w Bernie przez Aleksandra Ładosia znaleźli się nie tylko polscy dyplomaci, ale również przedstawiciele organizacji żydowskich.



– To była wspólna praca – zaznaczył Gliński.



Wicepremier, wskazując na naukowy charakter publikacji, podkreślił też jej znaczenie dla narracji historycznej, w tym opowieści o postawie Polaków podczas II wojny światowej.



– To jest jeszcze jeden dowód na to, że Polska jako państwo, Polska jako wspólnota polityczna, jako społeczeństwo w czasie drugiej wojny światowej - poddana próbie najwyższej rangi, najtrudniejszej próbie – można powiedzieć w większości zdecydowanie zdała ten egzamin – podkreślił Gliński.

