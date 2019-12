Donald Trump pobił rekord wpisów na Twitterze

Prezydent Donald Trump pobił swój rekord aktywności na Twitterze. W czwartek umieścił na tej platformie lub podał dalej prawie 120 wpisów. Amerykański przywódca krytykował procedurę impeachmentu, wytykał wrogość Demokratom i skomentował przyznanie tytułu Człowieka Roku magazynu „Time” Grecie Thunberg.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł firmy internetowe i media społecznościowe Google, Facebook i Twitter, by „uważały na to, co robią”. Wcześniej...