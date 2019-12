Von der Leyen: Stanowisko Polski nie zmieni harmonogramu KE ws. neutralności

To, że Polska potrzebuje więcej czasu ws. neutralności klimatycznej, nie zmienia harmonogramu Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o propozycje w tej sprawie – oświadczyła po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE szefowa KE Ursula von der Leyen.

Państwa Unii Europejskiej porozumiały się podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli ws. wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Szef RE Charles Michel poinformował jednak, że Polska potrzebuje więcej czasu ws. neutralności klimatycznej i dodał, że do tego tematu Rada Europejska powróci na szczycie w czerwcu 2020 r.



– Propozycja ws. celu na 2050 r. została wpisana do komunikacji, która przyjęliśmy wczoraj. To jest propozycja dla całej Europy, żeby była pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie w 2050 r. Dobrze było dziś czuć silne wsparcie tego celu ze strony krajów członkowskich. Całkowicie akceptuję to, że Polska potrzebuje bliżej się przyjrzeć naszej propozycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – powiedziała na konferencji prasowej von der Leyen.



Jak podkreśliła, w kolejnych miesiącach kierowana przez nią instytucja będzie przedstawiać więcej szczegółów dotyczących mapy dojścia do neutralności klimatycznej.



– Polska jest krajem, który musi dogonić resztę, potrzebuje więcej czasu, żeby przejść przez szczegóły, ale to nie zmieni harmonogramu Komisji – zaznaczyła Niemka.

