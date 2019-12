Przywódcy UE dali zielone światło na przedłużenie sankcji wobec Rosji

Rada Europejska obradująca w Brukseli z udziałem przywódców państw i rządów państw UE dała zielone światło na kolejne przedłużenie o sześć miesięcy sankcji wobec Rosji. Dotyczą one m.in. sektora finansowego, energetycznego i obronnego.

Wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawili pozostałym liderom krajów UE informację o przeprowadzonych w poniedziałek w Paryżu rozmowach w formacie normandzkim na temat konfliktu na wschodzie Ukrainy.



Rada uzależniła zniesienie sankcji wobec Rosji od pełnej realizacji porozumień mińskich. Choć termin wypełnienia zawartych w nich postanowień upłynął 31 grudnia 2015 r., porozumienia te wciąż nie zostały w pełni wprowadzone w życie.



Sankcje dotyczą sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Oznaczają ograniczenie dostępu do unijnych rynków kapitałowych dla największych rosyjskich instytucji finansowych, firm energetycznych i przemysłu obronnego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

UE do tej pory co pół roku przedłużała restrykcje gospodarcze wobec Rosji, mimo że kilka stolic, zwłaszcza Budapeszt i Rzym, chętnie odstąpiłoby od tej praktyki, żeby poprawić relacje Unii z Moskwą.Niepewność co do przedłużenia sankcji wzmocniła postawa prezydenta Francji Macrona, który w ostatnim czasie wysyłał pozytywne, zachęcające sygnały w kierunku Rosji.