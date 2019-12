Senat USA uznał turecką rzeź Ormian za ludobójstwo

Senat Stanów Zjednoczonych przyjął jednomyślnie rezolucję, uznającą za ludobójstwo rzeź Turków na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, w latach 1915-17. W październiku rezolucję uchwaliła Izba Reprezentantów.

Rzeź Ormian jest drugim po Holokauście najlepiej udokumentowanym ludobójstwem, dokonanym na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Według tureckich obliczeń zginęło wówczas 972 tys. osób, natomiast Ormianie liczbę ofiar szacują na 1,5 mln osób.



Turcja podkreśla, że do masakr na Ormianach doszło w czasie konfliktu i nie miały one podłoża etnicznego bądź religijnego. Ankara protestuje przeciwko określeniu „ludobójstwo” i kwestionuje szacowaną na ponad 1 mln liczbę ofiar. Przyznanie się Turcji do tego ludobójstwa jest jednym z warunków przyjęcia jej do Unii Europejskiej.



Do tej pory ludobójstwo Ormian uznało 30 krajów na całym świecie, w tym Polska. Fakt ten uznały także Parlament Europejski, Rada Europy i papież Jan Paweł II.

W 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał masakrę Ormian „jednym z najstraszniejszych masowych okrucieństw XX wieku”, unikając przy tym terminu „ludobójstwo”. Ankara wyraziła wówczas swoje oburzenie, potępiając „dezinformację” i „złe definicje” prezydenta USA.

Na uchwałę Senatu niemal natychmiast zareagowały tureckie władze.



– Postawa członków Kongresu USA szkodzi stosunkom turecko-amerykańskim (...) Uchwała przyjęta w Senacie zagraża przyszłości naszych stosunków dwustronnych – oświadczył Fahrettin Altun, dyrektor komunikacji w biurze prezydenckim.



Głosowanie nad rezolucją w Senacie kilka dni temu zostało zablokowane przez senatora Kevina Cramera, Republikanina reprezentującego stan Dakota Północna. Jego zdaniem przyjęcie rezolucji mogłoby wywołać oburzenie Turcji, z którą Waszyngton ma już napięte stosunki z powodu zakupu przez Ankarę rosyjskiego systemu rakietowego S-400.



30 października Izba Reprezentantów ogromną większością głosów uznała za ludobójstwo rzeź Turcji na Ormianach. Za rezolucją głosowało 405 parlamentarzystów, przeciw było 11.



W reakcji ambasador USA w Turcji David Satterfield został wezwany do MSZ w Ankarze, a turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu oświadczył, że wynik tego głosowania „nie ma żadnego znaczenia”.