Projekt przepisów o karnym odwoływaniu sędziów. Zgłoszony przez posłow PiS

Posłowie PiS złożyli w czwartek projekt nowelizacji Ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość odwołania sędziego z urzędu oraz dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN.

Projekt, o którym poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie Jan Kanthak, Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba (wszyscy są posłami PiS związanymi z Solidarną Polską), nakłada też na sędziów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem się posługują w portalach społecznościowych.



Kanthak dodał, że chodzi na przykład o „roszczenie sobie prawa do oceniania, czy sędziowie wybrani przez demokratyczną KRS i powołani przez prezydenta mogą pełnić ten urząd”. – W ustawie, którą skierowaliśmy do laski marszałkowskiej przewidziane są przepisy dotyczące kwalifikowanego deliktu dyscyplinarnego, właśnie związanego z troską o porządek prawny, o praworządność w państwie Polskim i działalność zgodnie z konstytucją – powiedział poseł.



Przepisy przewidują nawet możliwość odwołania z urzędu sędziów, którzy podważaliby uprawnienia KRS czy prerogatywy prezydenta, lub kwestionowali uprawnienia innych sędziów.



– Nie może być bowiem sytuacji, że jeden sędzia będzie podważał rolę drugiego sędziego, bo to może działać w obie strony. Sędziowie wyłonieni przez demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa mogliby podważać sędziów, którzy zostali powołani przez Radę Państwa i na odwrót, sędziowie powołani przez Radę Państwa mogliby kontestować sędziów powołanych przez demokratyczną KRS - kontynuował Kanthak.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwrócił uwagę, że Polsce jest nadal około 700 sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL. – Stosując tę logikę, można podważyć wszystkie wyroki, które ci sędziowie wydawali przez 30 lat. Do takiego chaosu prawnego państwo polskie nie może dopuścić – podkreślił.W projekcie proponowane są kary, wśród których jest m.in. przeniesienie na inne stanowisko służbowe, złożenie z urzędu oraz kary finansowe. Kary te ma orzekać Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i rzecznicy dyscyplinarni.Projekt, jak dodał Kaleta, ma również zabezpieczyć „ciągłość funkcjonowania Sądu Najwyższego na wypadek, gdyby w Sądzie Najwyższym nie wszyscy sędziowie tego sądu byli respektowani przez I Prezes SN jako sędziowie Sądu Najwyższego”. Chodzi o zapobieżenie sparaliżowania wyboru nowego I Prezesa SN po zakończeniu kadencji Małgorzaty Gersdorf.Poseł Jacek Ozdoba poinformował, że w myśl projektu sędziowie będą też mieli obowiązek oświadczenia, w jakich stowarzyszeniach i fundacjach działają oraz do jakich partii należeli przed objęciem funkcji sędziego. Będą też zobligowani do ujawnienia nicku, pod którym zabierają głos na portalach społecznościowych „w tematach politycznych i okołopolitycznych”. – To jest dbanie o to, by sędzia zarówno na sali rozpraw, jak i wtedy, gdy zdejmuje togę, zachowywał apolityczność i nie uczestniczył w sporze politycznym – przekonywał Ozdoba.