Wiceprezes SLD: Przepraszam za Senyszyn. Nie uważam krzyża za zbite deski

– Przepraszam za te słowa, one były nie na miejscu – skomentował w programie „Twój Wybór” w TVP 3 Warszawa wypowiedź Joanny Senyszyn Andrzej Szejna. Wiceprzewodniczący SLD odniósł się do słów partyjnej koleżanki, która nazwała krzyż „dwiema zbitymi deskami”. Wypowiedż Szejny skomentował poseł PiS Robert Telus; stwierdził, że atak Senyszyn na krzyż jest „kolejną próbą wywołania wojny światopoglądowej”. – To miłe słowa pana Szejny, ale dobrze by było, by poseł Senyszyn sama uderzyła się w pierś – dodał z kolei Michał Urbaniak, poseł Konfederacji.

Szejna stwierdził, że ci, którzy przed laty zawieszali krzyż w Sejmie „potraktowali go przedmiotowo”, ale dziś nie należy już go zdejmować. Polityk zadeklarował się jako „zwolennik tego nurtu na lewicy, który szanuje każdą religię”.



– Nie uważam krzyża za dwie zbite deski. Wręcz przeciwnie, jest to święty symbol dla wielu milionów ludzi w Europie i na świecie. Uważam, że wypowiedź pani Senyszyn jest złą wypowiedzią, nie akceptuję jej. Tak jak ja mam swoje wartości socjaldemokratyczne, tak nie chciałbym, by ktoś mówił, że to stek bzdur – mówił Szejna.



Na pytanie, czy należałoby wypowiedzieć konkordat, stwierdził, że trzeba go „przejrzeć, a nie wypowiadać”.



– To kolejna wojna światopoglądowa – powiedział Telus, przypominając, że w czasach, kiedy Janusz Palikot deklarował chęć zdjęcia krzyża w sali sejmowej, posłowie PiS dyżurowali w niej, by go pilnować.

– Gdyby była taka akcja ze strony SLD, to na pewno znów będziemy bronić krzyża, bo to nasz obowiązek jako katolików – dodał.

Na te słowa Szejna zapewnił, że „takiej akcji nie będzie”, a Senyszyn wypowiedziała obraźliwe słowa o krzyżu „we własnym imieniu”.



– Przepraszam za te słowa, one były nie na miejscu. Krzyż jest symbolem chrześcijan i należy go szanować – powiedział poseł SLD.



– To bardzo miłe, co powiedział poseł Szejna, ale dobrze by było jeszcze, by poseł Senyszyn sama uderzyła się w pierś za tę ignorancję i nazywanie krzyża zbitymi deskami – odniósł się do sprawy Urbaniak.



– Jeśli będzie taka potrzeba, Konfederaci również włączą się w pilnowanie krzyża w Sejmie, jestem o tym przekonany – powiedział, dodając, że Polska od ponad tysiąca lat jest związana z chrześcijaństwem, a obecność krzyża jest uzasadniona w Sejmie. Poseł nazwał krzyż „elementem polskości”.