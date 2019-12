Rzecznik Trzaskowskiego: Za podwyżki opłat za odpady odpowiedzialny jest rząd PiS

„Informuję, że za podwyżki opłat za odpady jest w 100 proc. odpowiedzialny obecny rząd, który swoimi decyzjami wywołał w całej Polsce chaos w zarządzaniu polityką odpadową” – napisał na Twitterze Kamil Dąbrowa, rzecznik prasowy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Na wpis zareagowali internauci.

Dąbrowa odniósł się do wpisu na koncie warszawskiego PiS. Napisano tam, że partia nie zgadza się na podwyżki za odbiór i zagospodarowanie odpadów.



„Mieszkańcy nie mogą płacić za błędy i zaniedbania ratusza! Propozycje Trzaskowskiego to podwyżki dla konkretnych osób od 2 do nawet 6 krotności aktualnej opłaty!” – czytamy.



Zdaniem rzecznika warszawskiego ratusza, za podwyżki odpowiada jednak rząd PiS, który miał swoimi decyzjami „wywołać w całej Polsce chaos w zarządzaniu polityką odpadową”.

Informuję, że za podwyżki opłat za odpady jest w 100% odpowiedzialny obecny rząd, który swoimi decyzjami wywołał w całej Polsce chaos w zarządzaniu polityką odpadową. @warszawa @molszew77 @SMetropoliaWawa https://t.co/1Y5e66vLWX — Kamil Dąbrowa (@dabrowa_k) 12 grudnia 2019

racja, rząd odpowiada za to, że Was toleruje; przejadacie miliony a gadacie same fanfarony — Artur Przelaskowski (@aprzelas) 12 grudnia 2019

Kłamiesz facet.Podaj te decyzje rządu które zmuszają samorządy do tak drakońskich podwyżek. — Jacek Prawak����#DobryCzasPL (@jacekprawak) 12 grudnia 2019

Którymi konkretnie decyzjami? Proszę chociaż wymienić dwie. — JdMd (@JdMd_XXVILO) 12 grudnia 2019

przecież sam nie wierzysz w to co piszesz.... lustro pewnie pęka ja się przeglądasz — Michał Knapik (@KnapikMS) 12 grudnia 2019

źródło: Twitter

