Nowoczesny czołg dla polskiej armii. Przedstawiono rekomendacje

Pozyskanie czołgu nowej generacji w ramach programu Wilk przewiduje zatwierdzony w październiku przez szefa MON program modernizacji technicznej na lata 2021-2035. W czwartek swoje rekomendacje w sprawie nowego polskiego czołgu przedstawił Instytut Sobieskiego.

– Musimy mieć świadomość, że program budowy nowego czołgu zajmuje co najmniej dekadę, a potrzeby sił zbrojnych są pilne, więc w naszej ocenie nie jesteśmy w stanie zbudować takiego czołgu własnymi siłami; potrzebujemy partnera zagranicznego – powiedział autor raportu Wojciech Pawłuszko. Powołał się na przykłady wieloletnich programów nowych czołgów przyjęte przez Francję, Izrael, Koreę Południową czy Turcję.



Dodał, że chodzi o partnera, który dostarczy technologie i będzie gotowy współpracować przy rozwijaniu konstrukcji przez Polskę.



Według Pawłuszki nie ulega wątpliwości, że polskie wojska pancerne potrzebują nowocześniejszego sprzętu niż obecnie posiadany. – Wojska Federacji Rosyjskiej się modernizują, inni nasi sąsiedzi też są zaangażowani w budowę wojsk pancernych. Nie powinniśmy pozostawać w tyle, powinniśmy modernizować nasz park czołgów – powiedział.



Podkreślił, że program wymaga zabezpieczenia funduszy, z czym „w przeszłości zawsze był problem”. – Druga sprawa to decyzyjność. Jeśli zapadnie decyzja, trzeba się jej konsekwentnie trzymać; w przeszłości bywało, że mimo wstępnych planów, decyzja na poziomie politycznym i wojskowym nie zapadała, a nawet jeśli zapadała, nie była potem podtrzymywana. Zakłady nie miały więc warunków, by w stabilnym otoczeniu rozwijać technologie – dodał. Eksperci IS przypomnieli fiasko programów czołgów Goryl i Gepard PT-2001 z lat 90.

Według Instytutu, w pracach nad nowym czołgiem powinien uczestniczyć przemysł państwowy i prywatny.Przewodniczący sejmowej komisji obrony Michał Jach (PiS) wyraził przekonanie, że Polska byłaby w stanie budować nowy czołg. Zastrzegł, że wykorzystanie licencji byłoby konieczne, ponieważ np. konstruowanie silnika do ok. 400 czołgów - tylu według szacunków Polska będzie potrzebować – nie miałoby sensu. Podkreślił, że wyzwaniem będzie zbudowanie struktury koordynującej cały projekt.

Współautor raportu Filip Seredyński zwrócił uwagę, że przeszkodą w uzyskiwaniu praw licencyjnych jest polskie prawo autorskie pozwalające np. na wygaszenie licencji po pięciu latach.



Czasowo pełniący obowiązki szefa zarządu wojsk pancernych i zmechanizowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Jośko zwrócił uwagę, że doświadczenia z wojen na Ukrainie, w Syrii i wcześniej w Iraku wykazały, że czołg pozostaje niezbędny na współczesnym polu walki. – Musimy myśleć o zagrożeniach, wiemy, jakie jest zagrożenie ze strony naszych sąsiadów; musimy reagować, tworzyć możliwości przeciwdziałania – powiedział.



Zastępca szefa zarządu planowania użycia sił zbrojnych w Sztabie Generalnym WP płk Mariusz Łosik zauważył, że za tezą o potrzebie czołgów jako środka rażenia przemawiają decyzje MON o modyfikacji T-72, a wcześniej o zakupach czołgów Leopard 2A4 i 2A5, a także o modernizacji Leopardów do standardu 2PL. – Doceniamy wagę wojsk pancernych na współczesnym i prawdopodobnie przyszłym polu walki – zapewnił.

Według płk. Jośki przyszły czołg powinien być manewrowy, zdolny do niszczenia czołgów przeciwnika, powinien posiadać systemy aktywnej ochrony; powinien to być czołg, „o którym za 30 lat nadal będziemy mogli powiedzieć, że jest nowoczesny”.



Płk Jach podkreślił, że programowi budowy nowego czołgu sprzyja sytuacja finansowa, w której budżet MON jest stabilny i przewidywalny.



Zdaniem Pawłuszki „nie do końca fortunny” jest ogłoszony w lipcu przez MON projekt remontów i modyfikacji czołgów T-72 kosztem 1,75 mld zł. – Można by przeznaczyć te środki na prace badawczo-rozwojowe nad nowym pojazdem, a modyfikacja T-72M1 nie przyniesie znaczącego podniesienia wartości bojowej tych wozów. Jeżeli już decydujemy się przeznaczyć duże fundusze na modyfikację tych czołgów, to można było pójść krok dalej i doprowadzić te już – nie oszukujmy się – przestarzałe czołgi do takich możliwości, które pozwalałyby żołnierzom zyskać większy komfort na polu walki – powiedział.