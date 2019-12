wPolityce.pl: Sędziowie będą musieli oświadczyć, czy są członkami stowarzyszeń sędziowskich

Oprócz oświadczeń majątkowych sędziowie będą musieli wskazywać, w jakich stowarzyszeniach sędziowskich działają – podaje portal wpolityce.pl, który dotarł do kolejnych szczegółów projektów nowelizacji ustaw o sądach powszechnych i SN. Jak dodano, „nie ma mowy o zakazie” przynależności do stowarzyszeń, chodzi o „wiedzę stron postępowania, które mają prawo do informacji, czy sędzia prowadzący ich sprawę angażuje się w działalność pozaorzeczniczą”.

Atakujące rząd stowarzyszenia sędziowskie „Iustitia” i „Themis” nie podają na swoich stronach internetowych nazwisk swoich członków. Ciężko jest też uzyskać od ich przedstawicieli stosowną informację – pisze portal.



Mogłoby się to zmienić po wprowadzeniu nowych rozwiązań, wedle których oprócz oświadczeń majątkowych sędziowie będą musieli wskazywać, w jakich stowarzyszeniach sędziowskich działają.



Jak zdradza portal, dyskusja nad nowymi rozwiązaniami ma dotyczyć również medialnych występów sędziów, często mających znamiona wypowiedzi politycznych, niezwiązanych z orzekaniem.



Wcześniej radio RMF FM ujawniło, że według jednego z rozważanych w resorcie sprawiedliwości pomysłów, możliwe może stać się przenoszenie sędziów sądów powszechnych w inne miejsca pracy, usuwanie z zawodu, bądź kary pieniężne. Podważanie statusu innych sędziów, także tych wskazanych przez KRS, ma być najcięższym deliktem dyscyplinarnym.

