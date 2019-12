Paczki z darami wstrzymane przez Ukraińców. Nowe fakty w sprawie

Paczki z darami, których transport na Ukrainę wstrzymano na przejściu w Medyce na początku tygodnia, trafią do osób potrzebujących z Otwocka – poinformowali w czwartek wolontariusze ze szczecińskiego Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Dary miały trafić m.in. do polskich rodzin z Iwano-Frankowska.

– Około dwustu paczek zostanie w piątek przekazanych osobom potrzebującym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – poinformowała w czwartek wolontariuszka ze Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Aleksandra Cieśla.



Bus ze Szczecina, wiozący około 300 paczek z artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą, a także wózkami dla dzieci i chodzikami, zatrzymali w poniedziałek ukraińscy strażnicy graniczni na przejściu Medyka-Szeginie. Jak relacjonowali wolontariusze stowarzyszenia, na zgodę Ukraińców czekali przed granicą około siedmiu godzin, po czym zostali poinformowani, że muszą zgłosić przewożone paczki do oclenia. Bus z darami zawrócił do Przemyśla. We wtorek wczesnym popołudniem wolontariusze zdecydowali się przewieźć 10 paczek dla rodzin z Iwano-Frankowska (dawniej Stanisławowa). W środę część paczek przekazali kombatantom w Polsce.



Prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Tomasz Sawicki przekazał, że otrzymał informację, iż na stronie internetowej ukraińskiego Urzędu Celnego ma się pojawić specjalny formularz, który ułatwi przewożenie darów. Sawicki nie wykluczył, że stowarzyszenie podejmie w styczniu jeszcze jedną próbę zgromadzenia paczek, pieniędzy na transport i przewiezienia darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

źródło: pap

W ramach bożonarodzeniowej ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Bohatera” od dziewięciu lat są zbierane dary dla kombatantów. W ubiegłym roku wysłano też pierwszy transport paczek na Ukrainę, a w tym roku po raz pierwszy dary zebrano także dla Polaków mieszkających na Litwie.