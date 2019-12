Lewicy przeszkadza krzyż w Sejmie, choinki nie. „To świecki zwyczaj, pochodzi z Niemiec”

Szefowa komisji polityki społecznej i rodziny Magdalena Biejat uważa, że krzyż nie powinien wisieć w Sejmie. Jej koledzy i koleżanki z Lewicy są podobnego zdania. – Miejsca świeckie są miejscami świeckimi i w takich miejscach nie powinno być symboli religijnych – powiedziała portalowi tvp.info posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Czy Lewicy przeszkadzają też choinki? – Choinki nie są religijne, choinki są świeckie. Przypomnę, że ta tradycja przychodzi z Niemiec – odparła parlamentarzystka.

Przypomnieliśmy posłance, że choinki są związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia (zwyczaj przystrajania drzewek w grudniu upowszechnił się w XVI wieku m.in. za sprawą nauczania Marcina Lutra). – Porozmawiajmy o życzeniach na święta. Już nic więcej nie powiem, bo zerwaliście umowę – odpowiedziała Scheuring-Wielgus, która myślała, że będzie rozmawiać jedynie na tematy świąteczne, a nie dotyczące bieżącej polityki.



– Nie uważam, że to jest dobre miejsce na krzyż. W Sejmie mamy osoby różnych wyznań; mamy osoby, które są niewierzące. Sejm jest przestrzenią publiczną, miejscem stanowienia prawa dla wszystkich obywateli. Uważam, że krzyża w takim miejscu być nie powinno – mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Magdalena Biejat z Lewicy.



Zaskoczenia nie kryją politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jana Kanthaka Lewica powinna zajmować się sprawami społecznymi, w tym poprawą losu biednych ludzi. – Janusz Palikot zapowiadał, że krzyż zniknie, a to Janusz Palikot zniknął z Sejmu. To taka przestroga dla pani Biejat. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zniknie też z funkcji przewodniczącej komisji rodziny – stwierdził poseł PiS.

– Janusz Palikot zniknął z innych powodów. Nie dlatego, że chciał zdjąć krzyż – odpowiedział na takie sugestie poseł Lewicy Andrzej Rozenek, kiedyś rzecznik prasowy Ruchu Palikota. Parlamentarzysta przekonywał, że obecność krzyża na sali plenarnej jest sprzeczna z konstytucją.



– Traktujmy poważnie artykuł 25. Tam jest wyraźnie napisane: autonomia państwa i Kościoła. Na czym ona polega? Nikt nie oczekuje, żeby w kościele wieszać symbole państwowe i nikt nie oczekuje, żeby w miejscach takich, jak Sejm wieszać symbole religijne – stwierdził Rozenek, który zastrzegł, że mimo tej opinii, Lewica nie będzie zdejmować krzyża.



– To temat zastępczy. Szukanie pola do awantury. Po moim trupie. Żadnego zdjęcia krzyża nie będzie z sali plenarnej. Nie będę oczywiście reagował fizycznie, ale ta dyskusja jest zupełnie niepotrzebna. To żenujące. Dopóki Lewica nie rządzi, takiej decyzji nie będzie w parlamencie – mówił nam poseł PiS Jacek Ozdoba.



Czy krzyż powinien wisieć w Sejmie? – Przyzwyczaiłem się do jego obecności, ale pamiętajmy, że tryb zawieszenia tego krzyża był bez zgody marszałka. Są jednak sprawy ważniejsze w tej chwili. Kwestia ochrony zdrowia, seniorów, niedopinającego się budżetu na 2020 rok. Miałem nadzieję, że z takimi postulatami Lewica przyszła do Sejmu, a jak widać zajmuje się końcówkami feministycznymi albo też symbolami religijnymi – stwierdził poseł KO Michał Szczerba.

Do poruszonego przez posłankę Biejat tematu obecności krzyża w Sejmie odniósł się też Janusz Korwin-Mikke. – Nie wiem, co Lewica i ateiści chcieliby tam jeszcze umieścić. Może gwiazdę Dawida, półksiężyc, sierp i młot. Nie mam pojęcia, czy walka z krzyżem rozwiąże problemy, które są w Polsce – powiedział poseł Konfederacji.



Szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski uważa, że jest alternatywa dla krzyża. – (Albo – red.) Wszystkie elementy, każdej wiary powinny mieć miejsce na sali plenarnej, albo powinna być sala plenarna wolna od jakichkolwiek elementów. Polska jest krajem, w którym w konstytucji jest zapisany rozdział państwa i Kościoła i powinniśmy tego przestrzegać – wyjaśnił Gawkowski.



Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek nie wykluczył, że jego klub parlamentarny skieruje pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, aby rozważyła zapewnienie neutralności światopoglądowej na terenie Sejmu.



– Albo traktujemy wszystkich równo i wieszamy wszystkie inne symbole religijne, albo musimy się zastanowić jak zapewnić inaczej neutralność światopoglądową państwa – stwierdził Śmiszek. Pytany, czy w Sejmie powinna być eksponowana np. tęczowa flaga zapewnił, że „na razie mówimy jedynie o religiach”.