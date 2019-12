Belgia musi przyjąć dziesięcioro dzieci bojowników tzw. Państwa Islamskiego

Sąd w Brukseli nakazał belgijskiemu rządowi zapewnić powrót do Belgii dziesięciu urodzonym w Syrii dzieciom bojowników tzw. Państwa Islamskiego, którzy mieli obywatelstwo belgijskie. Obecnie dzieci przebywają w obozie dla uchodźców w północno-wschodniej Syrii.

Dzieci w wieku od siedmiu miesięcy do siedmiu lat muszą zostać przetransportowane do Belgii w ciągu mniej niż sześciu tygodni, orzekł sąd. Obecnie przebywają w obozie dla uchodźców w Al-Hol w północno-wschodniej Syrii, który jest pod kontrolą Kurdów.



Jak dodał sąd, jeśli belgijski rząd nie zastosuje się do postanowienia, zapewniając dzieciom dokumenty i pomoc konsularną, będzie musiał płacić 5 tys. euro na każde dziecko codziennie.



Belgijski minister sprawiedliwości Koen Geens powiedział w radiu państwowym, że rząd był gotowy przyjąć dzieci, ale nie ich matki.

