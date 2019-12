Uczniowie i mundurowi przygotowali „paczki dla bohatera”

Prawie pięć ton darów trafi w Radomskiem do byłych żołnierzy Armii Krajowej. Świąteczną zbiórkę – już po raz szósty – przeprowadzono w ramach akcji „Paczka dla bohatera”. W pomoc kombatantom zaangażowała się szkolna młodzież oraz służby mundurowe.

Zdaniem Tadeusza Adamczyka ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, efekt pracy uczniów i funkcjonariuszy różnych służb jest imponujący.



– Chcę podziękować za paczki dla naszych kombatantów, dla naszych bohaterów narodowych, bo tacy jeszcze żyją. O naszej organizacji już się trochę zapomina, a jeszcze są ludzie, którzy zasłużyli na to.



Po raz kolejny przedświąteczna pomoc trafi też do bohaterów radomskiego Czerwca'76. Efekt inicjatywy przerósł oczekiwania jej organizatorów. Młodzi ludzie wykazali się empatią.



– Możemy podziękować im za to, że oni kiedyś walczyli. Właśnie poprzez tę akcję możemy przyczynić się, aby osoby te miały wspaniałe Święta – powiedziała jedna z uczestniczek zbiórki.

