Jaśkowiak do PO: Proszę o zachowanie przyzwoitości w popieraniu Kidawy-Błońskiej

„W popieraniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej proszę koleżanki i kolegów z PO o zachowanie zwykłej przyzwoitości” – napisał na Twitterze prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. „Insynuacje przekazywane mediom bez podania nazwiska budzą moje obrzydzenie” – dodał.

Jak napisał portal wp.pl, powołując się na nieprzywołanych z nazwiska polityków PO, rywal Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach prezydenckich w PO Jacek Jaśkowiak, wie, że nie ma szans na wygraną, ale zgodził się wziąć udział w zaaranżowanym przez Grzegorza Schetynę wewnętrznym procesie wyborczym, ponieważ walczy o miejsce we władzach Platformy Obywatelskiej.



Nawiązując do tekstu Wirtualnej Polski, Jaśkowiak zaznaczył, że „te informacje nie mają nic wspólnego z prawdą”. „W popieraniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej proszę koleżanki i kolegów z PO o zachowanie zwykłej przyzwoitości. Insynuacje przekazywane mediom bez podania nazwiska budzą moje obrzydzenie” – napisał na Twitterze.



„»Deal« był taki: start w »prawyborach« i stanięcie do rywalizacji z Małgorzatą Kidawą-Błońską, (by nie ośmieszyć pomysłu »prawyborów«, ogłoszonego przez lidera), poparcie dla Schetyny w wyborach na przewodniczącego PO (te odbędą się już pod koniec stycznia), a jeśli Schetyna wygra – to gwarancja miejsca dla Jaśkowiaka w zarządzie” – napisał portal.

źródło: pap

Kilka dni temu senator Bogdan Zdrojewski, który zapowiada ubieganie się o funkcję przewodniczącego partii, powiedział PAP, że gdyby Jaśkowiak nieźle wypadł w prawyborach, Grzegorz Schetyna może go namaścić na swojego następcę.Prawybory w PO mają być przeprowadzone w najbliższą sobotę podczas konwencji partii. Rywalizują w nich Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak.