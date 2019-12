Skazany za zabicie psa dopadł inne zwierzę. Uderzył nim o beton

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. oskarżyła 37-letniego mieszkańca wielkopolskiej gminy Sośnie o zabicie kota i wrzucenie truchła do wychodka – powiedział w czwartek rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury Maciej Meler. Wcześniej mężczyzna był skazany za zabicie psa.

Do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął w czwartek.



Do zdarzenia doszło w połowie września br., w jednej z miejscowości w gminie Sośnie (Wielkopolskie). 37-latek zabił kota, uderzając nim o betonową posadzkę, a następnie truchło wyrzucił do wychodka na swojej posesji.



– Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zabicia kota – powiedział prokurator. Oskarżony tłumaczył, że zwierzę goniło kury.



Okazało się, że nie jest to pierwszy taki czyn oskarżonego. W 2018 r. mężczyzna został skazany na 10 miesięcy więzienia za zabicie psa. Wtedy też przyznał się do winy. Twierdził, że pies za głośno szczekał.

Na podwórku przy domu przywiązał psa za nogi do płotu i zabił obuchem siekiery a zwłoki zwierzęcia wrzucił do nieczynnej studni.Oskarżonemu grożą nawet 3 lata więzienia.