Poncyljusz: Nie odczuwam wstydu z powodu nieprzyjęcia imigrantów

Moim zdaniem Polska nie była systemowo przygotowana do przyjęcia imigrantów. (…) Nie jesteśmy w Polsce dobrze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim – powiedział w radiu RMF FM wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz. Polityk odniósł się w ten sposób do słów Olgi Tokarczuk, która stwierdziła w Szwecji, że jest jej wstyd z powodu nieprzyjęcia imigrantów przez polski rząd.

W ocenie Pawła Poncyljusza Niemcy byli lepiej przygotowani do przyjęcia imigrantów niż Polska. – Moim zdaniem oni w jedno pokolenie tą całą rzeszę emigrantów zniemczą. My w Polsce nie mamy jeszcze takich instrumentów – powiedział.



Pytany o komentarz Olgi Tokarczuk, która w Szwecji zadeklarowała, że odczuwa wstyd z powodu nieprzyjęcia przez Polskę migrantów, odparł: „Nie jest mi wstyd, aczkolwiek uważam, że temat imigrantów nas nie ominie”. Zdaniem Poncyljusza będzie to sprawa, która „do nas wróci i to być może ze zdwojoną siłą”.



Jak mówił gość audycji, posłowie powinni pracować teraz nad regulacjami i ustawami imigracyjnymi, które pozwolą Polsce zapanować nad napływem imigrantów. W jego opinii jeśli działania te nie zostaną podjęte, to nasz kraj może stanąć w przyszłości przed poważnym problemem.

#wieszwiecej Polub nas