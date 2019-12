Niemiecki sąd: Polskie 500 Plus ma być odliczane od niemieckiego świadczenia na dzieci

Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (BFH) z Monachium zdecydował, że świadczenia na dzieci wypłacane polskim pracownikom w Niemczech mają być pomniejszane o sumę świadczenia otrzymywanego w Polsce (o ile jest pobierane). W uzasadnieniu podano, że polskie 500 Plus i niemieckie Kindergeld są świadczeniami tego samego rodzaju.

BFH – najwyższa instancja niemieckiego sądownictwa finansowego, orzekająca w sprawach podatków i ceł – odrzucił tym samym skargę obywatela Polski, ojca dwóch córek, który został delegowany przez swojego pracodawcę do Niemiec i mieszkał na stałe w tym kraju. Dzieci otrzymywały zarówno Kindergeld, jak i 500 Plus.



Kiedy dowiedziały się o tym instytucje niemieckie odliczyły kwotę polskiego świadczenia od niemieckiego i zażądały zwrotu ponad 2 tys. euro za okres, kiedy oba były wypłacane jednocześnie. Polak przegrał sprawę we wszystkich instancjach sądowych.



Federalny Trybunał Finansowy uznał ostatecznie, że zarówno polskie 500 Plus, jak i niemieckie „Kindergeld”, są świadczeniami tego samego rodzaju.

